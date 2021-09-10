Украинская оппозиция назвала отказ от кириллицы «бредовой идеей»

Отказ от кириллицы и переход на латинскую графику преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на своём официальном сайте. Ранее с предложением отказаться от кириллицы выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Запрет на использование кириллицы в украинском языке это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, создававшегося веками мощного пласта украинской письменной культуры, — говорится в сообщении.

В партии подчеркнули, что «очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм». Представители оппозиции выразили сомнения в связи с тем, что власти смогут обеспечить качественный перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы.

В заявлении говорится о том, что партия ОПЗЖ всегда выступала за сохранение прав русскоязычных украинцев, однако в то же время никогда не была противником украинского языка.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал украинцев официально перейти с кириллицы на латиницу. К тому же он считает необходимым ввести вторым государственным языком в стране английский. По словам секретаря СНБО, обучать английскому надо ещё с детского сада. Он назвал его «языком цивилизованного общения».