https://static.news.ru/photo/d6c7daf0-d38b-11e9-87bf-fa163e074e61_660.jpg Гора Аю-Даг, Крым Фото: russiatourism.ru

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила западных дипломатов посетить полуостров, чтобы лично убедиться в демократичности и честности выборов.

Странная позиция не признавать выборы, на которых даже не присутствовал. Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах, — заявила она.

По её словам, она готова в составе крымской делегации, как представителей России, посетить, к примеру, голосование за президента США в следующем году. Гридчина отметила, что сможет оценить прозрачность процесса и рассказать об увиденном всему миру, передаёт РИА Новости .

Ранее Nеws.ru писал, что Европейский союз отказался признавать проведённые 8 сентября на Крымском полуострове местные выборы. Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проведением голосования на полуострове.