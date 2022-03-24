Украинская диверсионная группа обезврежена вблизи Мариуполя

В пригороде Мариуполя обезврежена диверсионная группа из семи украинских военных, сообщило РИА Новости. Они пытались найти пути выхода из окружения. Двое из них ранены.

Группа смогла прорваться из города на полицейской машине, но её остановило подразделение «Циклон» МВД Донецкой Народной Республики. Диверсанты планировали просёлочными дорогами пробраться к точке назначения.

Все разоружены. Сейчас будем их паковать, — рассказал участник операции.

При задержании диверсанты не успели оказать сопротивления силовикам ДНР.

Сработали чисто, — отметил действия сотрудников МВД участник операции.

Ранее командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев заявил, что украинские военные пытаются выбраться из окружённого Мариуполя, используя поток мирных жителей. Некоторые из них надевают женскую одежду. Он уточнил, что одного украинского военного задержали в шубе, платье в женских туфлях.

При этом командир киевского полка нацбатальона «Азов» Владислав Соболевский обратился с призывом к западным дипломатам, чтобы они снабдили оружием украинских бойцов в Мариуполе. С его слов, необходимо оказать дипломатическое давление со стороны тех стран, «которые так заботились об Украине».