Украинская делегация попыталась «прогнать» крымчан с совещания ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/96159d56-803e-11eb-ab67-96000091f725_660.jpg Фото: osce.org

Представители Украины оказывали давление на крымчан, принявших участие в онлайн-совещании ОБСЕ, посвященном свободе СМИ и гендерному равенству, а также требовали «удалить» их с мероприятия. Об этом сообщила руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Онлайн-совещания ОБСЕ проходят 8-9 марта.

После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ, — рассказала РИА Новости Гридчина.

По её словам, с осуждением и критикой в адрес крымчан также выступили представители Соединённых Штатов, Канады, Великобритании и некоторых стран Евросоюза.

Гридчина добавила, что её выступление было посвящено состоянию крымской журналистики. Также она рассказала «об угрозах от различных пользователей с территории Украины». При этом информационное агентство «Крым сегодня» готово предоставить западным СМИ достоверную картину о жизни полуострова.

Ранее украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отметилась очередными антироссийскими высказываниями и нападками на ПАСЕ, однако, не встретив понимания, была вынуждена от некоторых из них отказаться. Украинцам не понравилось, что ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, которые несколько дней назад были оспорены по предложению Украины. Подобные нападки на РФ и в целом на ассамблею в ПАСЕ оценили далеко не все. Голландский сенатор и руководитель группы «Объединённые европейские левые» Тини Кокс призвал воздержаться от таких недружественных высказываний.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой указал на недопустимость оскорбительных высказываний в адрес РФ и её президента. Он отметил, что должна быть культура поведения, «которая отсутствует у Гончаренко». После такого напора украинский парламентарий от своих слов отказался. Он заявил, что его не так поняли и никого из депутатов он не называл собачками. Но нападки на представителей России с его стороны продолжились. Перейдя на русский язык, Гончаренко, обращаясь к главе российской делегации, сказал: «Это там вы граф Толстой, а здесь простой», писал NEWS.ru.