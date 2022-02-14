Украинская авиакомпания МАУ начала вывод самолётов за границу

«Международные авиалинии Украины» (МАУ) получили официальное уведомление от страховщиков о прекращении страхования воздушных судов для полётов в воздушном пространстве Украины, говорится в сообщении на сайте компании. В связи с этим по требованию лизингодателей самолёты сейчас выводятся за границу.

МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолётов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме того, два самолёта авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград, — говорится в сообщении.

Всего у перевозчика насчитывается 25 лайнеров. Причина отказа страховщиков от обязательств, по заявлению авиакомпании, связана с внешнеполитической ситуацией.

Ранее сообщалось, что норвежская авиакомпания Norwegian решила приостановить полёты над территорией Украины по соображениям безопасности. До этого полёты в воздушном пространстве страны прекратила голландская авиакомпания KLM.

В Министерстве инфраструктуры Украины накануне опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства страны для авиасообщения. По словам главы ведомства Александра Кубракова, сейчас власти работают над тем, чтобы не допустить рисков для перевозчиков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти направили почти $600 млн на гарантии для страховых и лизинговых компаний для гарантирования безопасности полётов над страной.