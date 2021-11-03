Украинская армия продолжит увеличивать объём закупок Bayraktar

Украинская армия продолжит увеличивать объём закупок ударных беспилотников Bayraktar, передаёт РИА Новости слова начальника Генштаба Украины Сергея Шапталы. Ранее Украина применила беспилотник Bayraktar в Донбассе. Многие страны начали критиковать администрацию Владимира Зеленского за подобные действия.

Вернёмся к теме Bayraktar. Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом [мы] не останавливаемся, мы будем их наращивать ещё, — сказал Шаптала.

О том, что между Анкарой и Киевом подписано соглашение о производстве корветов и ударных БПЛА, стало известно 14 декабря 2020 года. Ещё в 2019 году украинская сторона закупила и протестировала Bayraktar, которые планировала оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Меморандум о создании учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания БПЛА Bayraktar был заключён в конце сентября между оборонным ведомством Украины и компанией Bayraktar Savunma. А в середине октября министр обороны Андрей Таран проинформировал, что продолжаются бюрократические процедуры по оформлению участка, где построят этот сервисный центр.

Пересечением российских «красных линий» стало то, что 26 октября украинские вооружённые силы (ВС) впервые применили в Донбассе аппарат Bayraktar. Командующий Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уточнял, что турецкие БПЛА всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и используются в тех местах, «где необходимо усиление».

После этого глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заметил, что поставки турецких дронов Киеву «могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения».