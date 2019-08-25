https://static.news.ru/photo/56facbb6-c7ba-11e9-9c60-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Процесс дерусификации на Украине не должен сбавлять темпы. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила известная украинская актриса Ольга Сумская.

Культуру надо насаждать. Иногда даже сознательно и очень активно, — приводит .« ПолитНавигатор » слова актрисы.

Актриса подчеркнула, что курс на украинизацию — единственно верный. По словам Сумской, она радуется тому, что украинцы больше начали разговаривать на родном языке.

Сегодня украинский звучит во всех кинотеатрах, иногда украинский дубляж гораздо лучше и ярче, чем европейские аналоги. Я счастлива, что могу принимать в этом участие, — сказала Сумская.

На Украине 16 июля вступил в силу закон, которым единственным государственным языком провозглашён украинский. Документ был принят Верховной радой и подписан прежним президентом Петром Порошенко, писал News.ru