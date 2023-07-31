Украинку задержали в Грузии на акции против прибытия российских туристов

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Среди задержанных на акции протеста против прибытия российских туристов на корабле в Батуми оказалась гражданка Украины, кадрами с ее задержанием поделился Telegram-канал Tbilisi Life. На записи видно, как женщину стараются насильно усадить в полицейскую машину. Сама она утверждает, что не совершала никаких противоправных действий, однако у нее забрали телефон, украинский флаг и личные вещи.

Меня просто скрутили. Забрали мой телефон и личные вещи. У меня нет возможности ни с кем связаться. У меня забрали флаг Украины. Я ничего не делала, — утверждает задержанная.

Как заявил глава полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе, всего во время протестов были задержаны 10 человек. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках закона, передает Sova.

Тем временем полиция уже установила защитный кордон из автобусов, который позволяет туристам беспрепятственно выйти в город. Участники протестов стали забрасывать автобусы бутылками с водой и яйцами.

Представители грузинских оппозиционных партий начали собираться в порту Батуми еще ночью. По мнению участников протестной акции, на борту корабля находятся люди, выступающие за отделение Абхазии от Грузии и поддерживающие СВО на Украине. Кроме того, протестующие утверждают, что прибытие судна с россиянами в порт Батуми якобы является нарушением международных санкций. Однако сам корабль ходит под флагом Палау, а его оператор не включен в санкционный список.

Это не первая акция протеста против захода корабля с российскими туристами в порт Батуми. Так, 27 июля грузинские оппозиционеры «отпраздновали» отплытие Astoria Grande исполнением гимна государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал подобные акции провокацией. По его словам, власти Грузии делают все возможное для посещения республики россиянами, поэтому такие протесты выглядят странно.