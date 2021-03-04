Украинец удерживал в рабстве семь человек

https://static.news.ru/photo/01ca9d0e-7d0f-11eb-8c5d-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Житель украинского села Чернетчина в Харьковской области завёл рабов и заставлял их рубить лес. Полиция выясняет личности пострадавших.

Мужчина арендовал дом, а в качестве рабов подыскивал бездомных, наркоманов, алкоголиков и трудных подростков. Таких нашлось семь человек. При обыске полицейские нашли паспорта, трудовые и медицинские книжки и другие документы, сообщает издание «Комментарии.ua».

Обвиняемый заставлял своих работников рубить лес, заниматься строительными работами. При этом он сам выполнял функции охранника и распределял обязанности, в том числе и по уборке и готовке пищи.

Рабовладельцу светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

В конце декабря сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело на жительницу Тюмени. По данным силовиков, она пыталась за миллион рублей продать в рабство свою дочь. По её словам, женщина потребовала за свои «услуги» миллион рублей. После этого она приехала в Москву для совершения сделки купли-продажи, которая проходила в одной из гостиниц на севере столицы, сообщал NEWS.ru.