https://static.news.ru/photo/1053b95c-5cc0-11ea-b906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителя украинского Тернополя ждёт штраф за то, что он разыграл скорую и полицию, рассказав им о симптомах коронавируса у своего знакомого.

Отмечается, что украинец пошёл на правонарушение после того, как врачи отказались ехать к нему из-за поднявшегося давления. Он придумал историю о своём знакомом, который почувствовал себя плохо после контакта с китайцами.

Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус, — цитирует его РИА Новости.

В отношении шутника составлен протокол о заведомо ложном вызове.

Как писал News.ru, россиян стали чаще наказывать за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой помощи или других специализированных служб. В 2018 году за такое деяние наказали 28 тысяч 105 человек. Это на 36% больше, чем в 2013 году (20 тысяч 637 человек).