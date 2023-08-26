Украинец разозлил белорусских пограничников, повесив военную форму на столб ГПК Белоруссии обвинил Украину в провокации на границе

Фото: gpk.gov.by

Госпогранкомитет Белоруссии обвинил Украину в совершении провокации на границе республик, сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства. В нем говорится, что неизвестный человек проник с Украины на территорию Белоруссии и повесил элемент военной формы на столб, после чего скрылся.

С территории Украины продолжаются бессмысленные провокации. Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды. Предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории, — говорится в сообщении ГПК Белоруссии.

По факту произошедшего начат административный процесс. В ведомстве считают, что граждане Украины совершают подобные провокации с целью вызвать ответную реакцию у пограничников.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинские власти делать шаги для восстановления мира. Также глава государства посоветовал украинцам «банально прекратить войну». Кроме этого, он отметил, что на Украине все покупается и продается, а порядок надо наводить за счет «нормальных принципов справедливости». По мнению президента Белоруссии, нужно менять ситуацию с олигархами, восстанавливать экономику и создавать армию, которая будет защищать не олигархов, а народ.