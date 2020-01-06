https://static.news.ru/photo/0697544c-3212-11ea-960b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бузаров Фото: Андрей Бузаров/facebook.com

Украинский обозреватель и политический аналитик Андрей Бузаров, который в настоящее время находится в Тегеране, сообщил, что должен был лететь в Киев самолётом, потерпевшим крушение. Однако по счастливому стечению обстоятельств он взял билет на следующий день.

Когда я пришёл в офис в МАУ [«Международные авиалинии Украины»], мне порекомендовали купить билет на 9 января, а не на 8, так как он дешевле, — написал Бузаров в Facebook.

Он уточнил, что организаторы иранской конференции, в которой он участвовал, настаивали, чтобы он улетел 8 января, так как не была предусмотрена оплата ещё одного дня в отеле, но Бузаров решил остаться на день, чтобы посмотреть Тегеран, купил билет на 9 января и оплатил дополнительный день в гостинице. Рейс, на который он купил билет, теперь отменён из-за временного ограничения полётов. Поэтому в Тегеране Бузаров останется, пока не решится вопрос с обратным рейсом.

Как писал NEWS.ru, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ещё двое пассажиров не сели в самолёт Boeing 737, потерпевший крушение в Тегеране. По его словам, на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв трагедии 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.