Украинец получил срок за цитирование Ленина и Сталина
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:57, 06 февраля 2022
Иосиф Сталин на Тегеранской конференции, 10 августа 1943 годаФото: U.S. Signal Corps photo/wikimedia.org
Читайте нас в Google Новости
Украинца приговорили к пяти годам условно за распространение в социальных сетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Согласно постановлению Чаплинского районного суда Херсонской области, местный житель нарушил закон о декоммунизации. Документ был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений Украины, сообщает URA.RU.
В течение 2018–2020 годов обвиняемый с помощью своего телефона распространял символику советского коммунистического тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии, — сказано в постановлении.
Мужчина получил условный срок, так как полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка. По словам дипломата, Украина нарушает Минские соглашения. Он указал на избирательное внимание со стороны американского руководства на события на Украине. Американская сторона полностью игнорирует действия Киева в Донбассе, но продолжает «шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину», добавил дипломат.