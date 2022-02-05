Украинец получил срок за цитирование Ленина и Сталина

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, потому что это натовская пропагандистская машина. Она раскритиковала внешнеполитическое ведомство США за отсутствие реакции на сообщение в Bloomberg о «вторжении» России на Украину. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии, — написала Захарова. Она также задалась вопросом,...