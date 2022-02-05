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Украинец получил срок за цитирование Ленина и Сталина

00:57, 06 февраля 2022
Украинец получил срок за цитирование Ленина и Сталина Иосиф Сталин на Тегеранской конференции, 10 августа 1943 года Фото: U.S. Signal Corps photo/wikimedia.org
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Украинца приговорили к пяти годам условно за распространение в социальных сетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Согласно постановлению Чаплинского районного суда Херсонской области, местный житель нарушил закон о декоммунизации. Документ был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений Украины, сообщает URA.RU.

В течение 2018–2020 годов обвиняемый с помощью своего телефона распространял символику советского коммунистического тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии, — сказано в постановлении.

Мужчина получил условный срок, так как полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка. По словам дипломата, Украина нарушает Минские соглашения. Он указал на избирательное внимание со стороны американского руководства на события на Украине. Американская сторона полностью игнорирует действия Киева в Донбассе, но продолжает «шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину», добавил дипломат.

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