Украинец набил татуировку с изображением Зеленского на ноге

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Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать сложившуюся в Афганистане ситуацию. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что обстановка в Афганистане стала настоящей трагедией не только для местных жителей, но и для международного сообщества. Мы не можем позволить Китаю и РФ контролировать ситуацию вокруг Афганистана,...