Украинец набил татуировку с изображением Зеленского на ноге
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:22, 19 августа 2021
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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В Сети появились фото украинца, который набил себе татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского на ноге. Фотографию у себя на странице разместил пользователь Facebook Игорь Тихолаз.
В комментариях мужчину высмеяли, назвав его фанатом государства. Они предположили, что «скоро таких бить будут». Другой пользователь также подчеркнул, что «на ноге Зеленскому и место».
Это калеки! Они даже кожу свою посвятили, — также писали в комментариях.
Пользователи сети предложили мужчине набить на другой ноге изображение Порошенко.
Ранее в ходе исследования выяснилось, что Зеленский вызывает негативные эмоции у каждого третьего украинца. Об этом сообщили 33,7% граждан. В равной мере как отрицательные, так и положительные — у 28,7% респондентов, и только позитивные — у 19,2% опрошенных. В рамках исследования проводилась эмоциональная оценка Зеленского, оценка его личностных качеств, профессионального опыта и компетентности, результатов работы, а также ожиданий от его будущей деятельности.