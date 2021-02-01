Украинец из-за дедовщины дезертировал в ДНР

https://static.news.ru/photo/e3270c74-6487-11eb-9b57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дедовщина и поборы стали причиной перехода рядового Вооружённых сил Украины (ВСУ) на сторону ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинский солдат вышел на связь с представителями республики ещё до своего побега. Он рассказал ополченцам, что страдал от беспредела сержантов, которые отбирали у него деньги под угрозой расправы, сообщает ТАСС.

28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового Анатолия Тараненко, — цитирует агентство Басурина.

Он добавил, что вместе с ним побег из подразделения совершили ещё двое солдат. В настоящее время они могут укрываться на территории посёлка Тарамчук в Донецкой области.

Басурин заявил, что власти ДНР готовы оказать им безопасный переход на сторону ополчения.

Ранее NEWS.ru писал, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву несколько удерживаемых лиц при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Позже появлялась информация о том, что власти Украины поручили Государственной авиационной службе не допускать выездов Медведчука в Россию.