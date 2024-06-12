Украине выдвинули «минимальное условие» для вступления в НАТО Столтенберг: Украина должна победить, чтобы стать членом НАТО

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс должен убедиться в том, что Украина победит в вооруженном противостоянии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Такое условие он назвал «минимальным» для членства страны в объединении, передает ТАСС.

Нам надо убедиться в том, что Украина победит. Это минимальное условие для того, чтобы Украина стала членом Альянса, — сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Так генсек ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли Альянс пообещать «украинцам на фронте» присоединение к организации в рамках конференции, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Ранее стало известно, что число стран — участниц мирной конференции по Украине сократилось с 93 до 78. По данным СМИ, неизвестно, кто именно отказался присутствовать на саммите в Швейцарии.

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма ранее заявил, что предстоящая конференция по Украине не может быть мирной, если на ней присутствует только одна сторона конфликта. По его словам, саммит может только затянуть кризис еще больше. Хатояма назвал предстоящее мероприятие конференцией группы поддержки.