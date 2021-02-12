Украине пригрозили «мощнейшим ударом» от Китая

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Украина по указке Соединённых Штатов арестовала акции китайских инвесторов «Мотор Сич», однако если Пекин введёт санкции в отношении Киева, это может лишить последнего значительной части экспортных поступлений. Такое мнение высказал экономист Всеволод Степанюк.

В эфире канала «Первый Казацкий» эксперт возмутился поведением властей Украины, решивших не выполнять подписанные соглашения. Степанюк уверен, что такое поведение привело Киев к нынешнему положению.

Крупнейшая экономика мира, самый крупный торговый партнёр Украины — Китай — вполне может ввести ответные меры, — предостерег экономист.

Степанюк подчеркнул, что в этом случае Украина лишится пятой части экспорта, дешёвого импорта. Он пояснил, что китайская продукция в два-три раза дешевле европейской и японской.

Куда будет сбываться украинское зерно, металл? Основным покупателем этого является Китай, — добавил эксперт.

По его словам, после государственного переворота и разрыва дипломатических отношений с Россией товарооборот между двумя государствами уменьшился на $15 млрд, что стало сильнейшим ударом по экономике страны.

Теперь мы можем пережить сильнейший удар по экономике от ухудшения отношений с Китаем, — подчеркнул Степанюк.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении нескольких китайских компаний и гражданина КНР. Поводом для подобных мер стала ситуация вокруг завода «Мотор Сич», который разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиадвигатели. Инвесторы из Пекина начали процедуру покупки организации ещё в 2016 году, желая получить полный контроль над стратегическим предприятием, но в дело вмешалась Служба безопасности Украины (СБУ). Силовики заподозрили, что КНР не собирается развивать завод, а хочет просто вывести технологии.

В США озабоченность по поводу покупки китайцами украинского завода «Мотор Сич» высказывали ещё в администрации Дональда Трампа в августе 2020 года. Майк Помпео, занимавший тогда пост главы госсекретаря, высказался об этом в ходе телефонного разговора с украинским президентом, писал NEWS.ru.