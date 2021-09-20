Украине предсказали новый майдан из-за Зеленского

Падение рейтинга президента Владимира Зеленского из-за роста цен на ЖКХ может спровоцировать новые протесты в начале 2022 года. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передаёт РИА Новости.

По его словам, 30% сторонников нынешнего президента Украины не способны его защитить. При этом противниками Зеленского как раз являются люди, готовые участвовать в протестах. И если на митинги выйдет не менее 50 тысяч человек, защищать офис президента будет некому.

У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами, – приводит агентство слова Бортника.

В ближайшее время волнений ждать не стоит, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом. Митинги могут начаться в феврале-марте следующего года, когда граждане Украины столкнутся с увеличением платежей за ЖКУ и новым витком кризиса в Донбассе, предрёк Бортник.

Ранее сообщалось, что депутаты партии Зеленского «Слуга народа» осуждают критику законопроекта об олигархах, который предполагает запрет представителям олигархии спонсировать политические партии и быть покупатeлями объектов большой приватизации.