Украинский журналист Дмитрий Гордон предсказал стране крах в случае выполнения Киевом Минских соглашений. Свой прогноз Гордон высказал в своём YouTube-канале, он назвал жителей Донбасса «сепаратистами», которых никак нельзя «принять к себе».

По мнению журналиста, исполнение Минских соглашений означает проведение выборов в Донбассе. Затем Киеву должен быть передан контроль над границами региона.

Разрешить сегодня выборы в Донбассе — дать боевикам легитимные права. Два корпуса в ДНР и ЛНР по 15 тысяч человек станут украинской Народной милицией. Это крах Украины — 30 тысяч вооружённых сепаратистов принять к себе. Этого никак нельзя допустить, — считает Гордон.

Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений. Москва не заинтересована в том, чтобы договор по урегулированию ситуации на Украине разрушился, отметил министр.

Россия будет готова встретиться в «нормандском формате», если партнёры «перестанут валять дурака», подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации, подчеркнул Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что приписывание России обязательств по Минским соглашениям загоняет урегулирование конфликта в Донбассе в тупик. Он пояснил, что открытым остаётся вопрос поддержания договорённостей при нежелании Украины придерживаться их.