Украине предрекли вступление в Евросоюз к осени Политолог Ищенко: Украина может вступить в Евросоюз уже к осени

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Украина может вступить в Евросоюз уже к осени, сообщил украинский и российский политолог, дипломат Ростислав Ищенко в разговоре с ИА SM-News. По его словам, стране необходимо сделать это быстрее, а президент Франции Эммануэль Макрон уже «обещал жениться» и теперь должен выполнять обязательства.

Украина вполне может вступить в Евросоюз до сентября 2022 года, потому что до 2029 года от Украины вряд ли что-то останется. Даже если по какому-то чудесному стечению обстоятельств спецоперация закончится тем, что какие-то остатки Украины ещё будут шевелиться, до 2029 года точно столько не живут. Поэтому им нужно вступать как можно скорее, пока они ещё живы, — сказал Ищенко.

Он добавил, что раньше Украину не хотели видеть в Евросоюзе, но теперь всё изменилось и ей неожиданно дали статус кандидата в Союз.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС ещё не означает начала переговоров о вступлении. Он отметил, что Киеву придётся пройти большой путь и провести огромную работу. Он подчеркнул, что присвоение статуса Украине не означает втягивание остальных участников ЕС в украинский кризис. Он призвал Европу обеспечить безопасность своих граждан в этом вопросе.