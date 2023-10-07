Украине предрекли уничтожение из-за политики ЕС и НАТО Журналист Гиц: Украину может уничтожить политика Запада по ослаблению России

Фото: nato.int

Политика стран Запада по ослаблению России может привести к уничтожению Украины, заявила в Twitter (Х) политический комментатор из Канады Ариана Гиц. По ее словам, Украина не должна служить «личным щитом» для Евросоюза и НАТО.

Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна. <...> Медленный и систематический подход к ослаблению армии России — это медленный и систематический подход к уничтожению Украины, — написала Гиц.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев полностью зависит от Вашингтона и его союзников, а ВСУ продолжают вести боевые действия только благодаря их поддержке. По его словам, если США прекратят финансирование, то Украина может прекратить свое существование в течение пары недель. Он также напомнил, что арсеналы западных армий опустели на фоне поставок вооружения и техники на Украину. Это значит, что возможности стран НАТО иссякают и положение ВСУ будет становиться все хуже.

До этого депутат Европарламента от Хорватии Иван Синчич выразил сомнения в том, что Украина сможет когда-либо стать членом Евросоюза. Он отметил, что с самого начала никто не ждал от Украины победы в конфликте. Парламентарий также добавил, что страна станет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать.