Украине предрекли судьбу Югославии

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина в будущем может повторить судьбу Югославии. В эфире телеканала «Наш» он пояснил, что страна может разделиться на четыре части.

По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что ещё территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке. В этом веке, это, скорее всего, будет Украина, — предположил политик.

Он добавил, что соседние страны, в частности Польша, Венгрия и Румыния, преследуют свои цели, когда безвозмездно вкладывают деньги в сопредельные украинские территории и активно раздают украинцам свои паспорта.

Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живём в кредит, — подчеркнул Мураев.

Ранее стало известно, что население Украины может сократиться на 20 млн человек. Об этом заявил Евгений Мураев. По его словам, это случится, если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают. Он добавил, что сейчас важно задуматься о выправлении демографической ситуации и увеличении рождаемости.