Украине предрекли скорую потерю военной помощи от Запада Бывший офицер ВС США Эксум: объёмы западной военной помощи Украине скоро упадут

Фото: US Army

Перевозка военных грузов

Объёмы западной военной помощи Украине скоро упадут, заявил бывший офицер армии США Эндрю Эксум, передаёт «ПолитРоссия». По его словам, президент США Джо Байден всё менее охотно соглашается на очередные поставки вооружения.

Западная поддержка Украины достигла своего пика. Медовый месяц, которым украинские лидеры наслаждались с Западом, не продлится долго, — считает Эксум.

Он добавил, что западные страны терпят серьёзные финансовые потери из-за помощи Киеву, экономисты уже прогнозируют экономическую рецессию в 2023 году. Более того, по мнению офицера, Запад может начать требовать от Украины пойти на уступки России.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что власти США переживают раскол из-за отсутствия общей позиции по целесообразности введения новых санкций против России. В центре противоречий находится вопрос об экономических последствиях для мира.

Отмечается, что часть американской администрации настаивает на введении «ещё более жёстких антироссийских мер». Чиновники этой группы уверены, что экономические последствия новых санкций получится преодолеть. Другая группа обеспокоена возникшими проблемами с цепочками поставок, инфляцией, волатильными ценами на нефть и возможностью продовольственного кризиса.