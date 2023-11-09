Украине предрекли политический раскол из-за отмены выборов президента InfoBRICS: Украину ждет политический раскол из-за отмены выборов президента

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украину ждет политический раскол из-за отмены выборов президента, сообщил порталу infoBRICS исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский использует конфликт для укрепления своей власти, при этом в западных странах уже начинают замечать его диктаторское поведение.

С объявлением об отмене выборов на Украине будет еще больший внутриполитический раскол, — сказал Адель.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране, и потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему. По его словам, власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре. Также он отметил необходимость сконцентрироваться на вопросах обороны и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук озвучил основные условия для проведения выборов на Украине. По его словам, их несколько: обеспечение возможности участия в выборах военных, беженцев, организация выборов на территориях, которые Киев все еще считает своими, финансирование процесса в условиях военного конфликта и обеспечение свободного доступа к медиа.