Украине предрекли неевропейское будущее Депутат ЕП Синчич: Украина, скорее всего, никогда не войдет в состав Евросоюза

Фото: The Presidential Office Ukraine / Global Look Press

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Синчич заявил «Известиям», что Украина, скорее всего, никогда не войдет в Евросоюз. По его словам, с самого начала никто не ждал от Украины победы в конфликте. Парламентарий отметил, что страна станет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать.

Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания конфликта. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет, — заявил Синчич.

Законодатель напомнил, что Киев выполнил лишь два из семи выдвинутых Еврокомиссией условий для начала обсуждения процесса евроинтеграции.

Несмотря на это, глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с главой Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью заявил, что Киев надеется на «позитивный сигнал касаемо евроинтеграционного движения Украины».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию. По словам немецкого министра, Киеву пришло время положить конец «тридцатилетнему кумовству». Свое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины.