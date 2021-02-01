На Украине нашли «российскую пропаганду» в детской книге о космосе

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На Украине запретили детскую книгу, в иллюстрации которой на первом космическом спутнике установлен флаг РФ. Журналистка Юлия Витязева на фоне этого выдвинула встречное предложение — запретить в государстве космос в принципе.

В стране начал действовать запрет на ввоз детской книги «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия». В иллюстрации к ней власти Украины углядели российскую пропаганду.

Кроме того, особое возмущение в Незалежной вызвал «созданный украинцем Сергеем Королёвым первый искусственный спутник Земли», украшенный символикой РФ. По мнению экспертов, это «вводит детей в заблуждение и приписывает государству-агрессору чужие заслуги».

В этом случае журналистка Юлия Витязева, вероятно, решила подшутить над украинскими властями. Она предложила им полностью запретить космос, «пока весь мир не признает его украинским», пишет «Царьград».

Напомним, что в середине января украинские власти заявили о том, что конструктор Сергей Королёв является украинцем. По словам пропагандистов, в СССР Королёва пытали и мучили, не давая ему работать. Такие статьи были опубликованы в местных СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура украинской Автономной Республики Крым завела дело против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, занятого в строительстве оперного театра в Севастополе, рассказал спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев.

По его словам, власти Украины будут добиваться введения санкций против этой организации. Он призвал ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от совместных проектов с компанией.