ЧВК «Вагнер» выдохлась в боях за Артемовск: новости СВО на вечер 23 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

23 марта в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие сбили украинский самолет Су-24 в небе над населенным пунктом Богуславка в Харьковской области. Кроме того, за сутки ВС России удалось ликвидировать около 465 бойцов ВСУ, а также уничтожить два склада с боеприпасами и 57 единиц военной техники, включая шесть танков.

Бывший советник Минобороны США Марио Лойола считает, что Белому дому следует пообщаться с властями Украины и убедить их продать России новые регионы. Он подчеркнул, что таким образом военный конфликт может быть улажен. Он также добавил, что в оплату должны быть включены репарации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Тишанка Волоконовского района. По его словам, в результате обстрела повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение.

Кроме этого, член главного совета администрации Запорожской области со стороны России Владимир Рогов рассказал, что в Мелитополе прогремел взрыв. По его словам, в центре города было найдено самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадал сотрудник полиции.

Украинские военные также попытались взорвать опору ЛЭП в Донецкой Народной Республике, но сотрудники Росгвардии сумели предотвратить ЧП. Взрывчатка была найдена у одной из опор, после чего уничтожена накладным зарядом. Пострадавших нет.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Сотрудники Росгвардии в зоне СВО

Технику ВСУ можно было заметить и в Брянской области. Российский военный сбил украинский дрон из охотничьего ружья. Беспилотник направлялся в сторону российских позиций на границе.

Как заявил глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, украинская армия в скором времени может перейти в масштабное наступление на Артемовск. Он отметил, что основной силой в городе со стороны России являются бойцы ЧВК «Вагнер», однако они уже начинают выдыхаться. По его словам, именно этого командование ВСУ и ждало.

При этом военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что ВСУ начнут применять поставляемую Западом в зону военной операции бронетехнику только в середине апреля. Он пояснил, что такая осторожность связана с погодными условиями, из-за которых военная техника может просто не доехать до нужного места.

Но западная военная техника рискует доехать до Украины в неполном объеме из-за раздора в Евросоюзе. Так, издание Politico пишет, что Германия и Франция столкнулись с серьезными разногласиями по вопросам запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ядерной энергетики. Берлин и Париж могут не договориться по украинскому вопросу из-за конфликта интересов на ближайшем саммите в Брюсселе.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press Немецкий основной танк Leopard 2

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что поставки оружия Киеву со стороны Праги больше не предвидятся. Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что отказ Чехии от поставок оружия и боеприпасов связан со сложившимся проблемами в экономике страны. Он отметил, что сейчас лидер страны пытается отстоять собственные интересы после того, как в начале конфликта выразил огромное рвение помогать Украине.

По словам военного эксперта Евгения Михайлова, уничтожение складов с боеприпасами ВСУ дает союзным силам возможность снизить сопротивляемость украинских войск. Он призвал Вооруженные силы России продолжить уничтожать вооружение и технику ВСУ и не дать им возможности пополнять свои запасы.

Как утверждает помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, украинский президент Владимир Зеленский физически не мог посетить Артемовск. Он полагает, что украинский президент мог бы приехать в город только «в мультипликационном видео в его бункере».