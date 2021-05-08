Китай призвал Украину променять членство в НАТО на дружбу с Россией

https://static.news.ru/photo/4833adf8-aff5-11eb-9c3a-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Киеву стоит задуматься о реалистичности надежд на членство в НАТО, считают обозреватели китайского издания Sohu. Эксперты полагают, что для Украины целесообразнее было бы сблизиться с Россией.

Китайские журналисты указали , что Запад встревожен изменениями в обстановке в Донбассе. Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики отвели войска от линии соприкосновения, а президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Такой расклад не устраивает США, считают в Sohu. По мнению обозревателей, Вашингтон заинтересован в эскалации конфликта. Украине в таких условиях нужно понять, что стране невыгодно быть «европейским щитом».

Киев, осознавая свою военную слабость, стремится в НАТО, однако обозреватели Sohu называют такую политику большой ошибкой.

Каждый раз, когда Киев думает, что удача на его стороне и членство в Альянсе не за горами, Вашингтон выливает на него ушат холодной воды, — говорится в материале китайского издания.

Украина мечтает получить статус сильного государства, но для достижения этой цели выбрала не тех союзников, уверены обозреватели Sohu. Киеву нужно помириться с Москвой, чтобы изменить к лучшему свои перспективы. Обозреватели подчёркивают, что для России украинская территория является передовым оборонительным рубежом и Москва заинтересована в том, чтобы в соседней стране была стабильность. США и Европа при этом рассматривают Украину лишь как пешку, причём пешку «недостаточной силы».

Почему бы не выбрать союзника, который вам подходит? — обратились к украинцам авторы материала в Sohu.

Ранее глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что двусторонние отношения между Россией и Украиной могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу украинской стороны. По мнению Кравчука, обеспечить такой исход может вступление Украины в НАТО.