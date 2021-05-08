Китай призвал Украину променять членство в НАТО на дружбу с Россией

Киеву стоит задуматься о реалистичности надежд на членство в НАТО, считают обозреватели китайского издания Sohu. Эксперты полагают, что для Украины целесообразнее было бы сблизиться с Россией.
Китайские журналисты
Киев, осознавая свою военную слабость, стремится в НАТО, однако обозреватели Sohu называют такую политику большой ошибкой.
Каждый раз, когда Киев думает, что удача на его стороне и членство в Альянсе не за горами, Вашингтон выливает на него ушат холодной воды, — говорится в материале китайского издания.
Украина мечтает получить статус сильного государства, но для достижения этой цели выбрала не тех союзников, уверены обозреватели Sohu. Киеву нужно помириться с Москвой, чтобы изменить к лучшему свои перспективы. Обозреватели подчёркивают, что для России украинская территория является передовым оборонительным рубежом и Москва заинтересована в том, чтобы в соседней стране была стабильность. США и Европа при этом рассматривают Украину лишь как пешку, причём пешку «недостаточной силы».
Почему бы не выбрать союзника, который вам подходит? — обратились к украинцам авторы материала в Sohu.
Ранее глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что двусторонние отношения между Россией и Украиной могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу украинской стороны. По мнению Кравчука, обеспечить такой исход может вступление Украины в НАТО.