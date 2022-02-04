Украине озвучили условие для вступления в НАТО

В ближайшее время Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил в эфире телеканала France 24 заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. По его словам, стране необходимо провести большое количество реформ.

Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны, — сказал Джоанэ.

По его словам, Альянс должен прийти к консенсусу относительно вступления Украины в НАТО, а этого в настоящее время нет.

Также Джоанэ добавил, что НАТО поддерживает суверенитет Киева, но участвовать в боевых действиях в стране не будет.

Ранее заместитель генсека НАТО отметил, что в Альянсе нет раскола относительно вопросов помощи Украине. Он рассказал, что Блок не оказывает централизованной военной помощи Киеву, однако не запрещает делать этого отдельным своим членам.