Украине обещали «хорошие новости» на июльском саммите НАТО в США Reuters: Киев получит «хорошие новости» на саммите НАТО по поставкам ПВО

Фото: Global Look Press

Patriot

Украина получит «хорошие новости» в своем стремлении приобрести больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США. По его словам, Киев последние несколько месяцев просит больше поставок ПВО.

Украинцы стремятся получить дополнительные системы Patriot или аналогичные системы. И я думаю, что у нас будут для них дополнительные хорошие новости на этом фронте, — сказал собеседник агентства.

Ранее американская организация Council on Foreign Relations писала, что президент России Владимир Путин станет особой целью повестки дня на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Вместе с тем отмечается, что на мероприятии не будут удовлетворены надежды Киева на членство в Альянсе.

До этого The Wall Street Journal узнал, что в НАТО намерены назначить чиновника, ответственного за долгосрочную помощь Украине. Им станет гражданский, который будет присутствовать в Киеве. Выбранное лицо будет отчитываться перед новым командованием в Висбадене и перед штаб-квартирой Блока в Брюсселе. Объявить об учреждении должности планируют на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля.