Украине хотят дать кредит с погашением за счет активов РФ Йеллен: G7 планирует выдать Украине кредит с погашением за счет активов России

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Джанет Йеллен

Страны «Большой семерки» ведут обсуждения на тему выдачи Украине кредита с последующим погашением за счет заблокированных активов России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. По ее словам, такой подход пользуется значительной поддержкой среди членов G7.

Мы обсуждали возможность предоставления Украине кредита от G7 и использование непредвиденной прибыли (бельгийской Euroclear с замороженных активов России — ред. NEWS.ru) для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены, — отметила глава ведомства.

Как напомнила Йеллен, на международной площадке Euroclear в Бельгии заморожено около $204 млрд российских активов. Точную сумму возможного кредита киевским властям министр не раскрыла.

Ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон подталкивает страны G7 к выделению Украине займа под залог будущих доходов от заблокированных активов России в западных государствах. Меру американские власти пытаются продавить до возможного возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США, добавили журналисты.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Белый дом намерен использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации замороженных российских активов. Вашингтон работает на тем, чтобы передать их Украине, заключил он.