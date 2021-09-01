Украинцы высмеяли фото Зеленского в США

Украинские пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского, сделанную в момент подписания ряда документов в рамках его рабочего визита в Вашингтон. Снимок опубликован на официальной странице офиса главы государства в Facebook.

На кадре видно, как Зеленский стоит один, сложа руки позади участвующих в подписании документов. Как сообщается, в присутствии президента были подписаны два документа в энергетической отрасли.

Пользователи Сети посчитали фото унизительным для украинской стороны. Они отметили, что Зеленский стоит «в одиночестве» и ему даже не предложили стул.

В присутствии Зеленского стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждёт в то время, как взрослые подписывают важные документы, — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон подписали два документа в энергетической отрасли, а также межправительственное соглашение об основах оборонного партнёрства.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 31 августа прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом.