Украинцы выдали старый кадр из сериала «След» за фото «убитой украинки»

Украинские Telegram-каналы и паблики растиражировали под видом якобы «зверств» войск РФ в Бородянке старый кадр из российского сериала «След». На фото запечатлён канализационный люк. в котором лежит якобы погибшая женщина, которая, как утверждают украинские каналы, является «убитой украинкой», сообщает Пятый канал.

На самом деле снимок оказался скриншотом кадра из серии «Неформалка», на котором узнала себя изображавшая «жертву» актриса Светлана Васильева. Васильева подтвердила, что на кадрах изображена именно она и добавила, что в этом могут убедиться все желающие, так как сериал доступен на множестве сайтов и YouTube.

Актриса рассказала подробности снятой сцены из сериала о работе криминалистов. Местом действия была выбрана московская промзона, люк действительно был настоящий, но недействующий. Загримированную актрису аккуратно уложили на подстилочку и управились в пару дублей.

Увидев себя в качестве «жертвы конфликта» на Украине, Васильева была поражена и шокирована.

Если твоё изображение использует кто-то, да ещё в таких целях, — это правда ужасно. Честно говоря, я увидела этот Telegram-канал, я посмотрела, что там пишут, этот скрин увидела. С такой уверенностью пишут, что это украинская дивчина! Как-то это всё настолько низко, — не находит слов российская актриса.

Васильева не сомневается, что подобного рода кадры — а если учесть, сколько их в мировом кинематографе , - публикуются исключительно для игры на эмоциях. И правда, считает артистка, обязательно откроется, пусть даже не сейчас, а когда всё закончится. Актриса намерена дать опровержение и показать, откуда на самом деле взяты фото «убитой украинки». Тогда, полагает Васильева, у людей закрадутся сомнения и они будут более критично относиться к тому, что им показывают.

Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют, — заключила актриса из сериала «След».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о фейках после событий в городе Буче под Киевом. Отмечается, что ход делу был дан по статье о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ.