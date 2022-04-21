Украинцы выдали старый кадр из сериала «След» за фото «убитой украинки»

Украинские Telegram-каналы и паблики растиражировали под видом якобы «зверств» войск РФ в Бородянке старый кадр из российского сериала «След». На фото запечатлён канализационный люк. в котором лежит якобы погибшая женщина, которая, как утверждают украинские каналы, является «убитой украинкой», сообщает Пятый канал.
На самом деле снимок
Актриса рассказала подробности снятой сцены из сериала о работе криминалистов. Местом действия была выбрана московская промзона, люк действительно был настоящий, но недействующий. Загримированную актрису аккуратно уложили на подстилочку и управились в пару дублей.
Увидев себя в качестве «жертвы конфликта» на Украине, Васильева была поражена и шокирована.
Если твоё изображение использует кто-то, да ещё в таких целях, — это правда ужасно. Честно говоря, я увидела этот Telegram-канал, я посмотрела, что там пишут, этот скрин увидела. С такой уверенностью пишут, что это украинская дивчина! Как-то это всё настолько низко, — не находит слов российская актриса.
Васильева не сомневается, что подобного рода кадры — а если учесть, сколько их в мировом кинематографе , - публикуются исключительно для игры на эмоциях. И правда, считает артистка, обязательно откроется, пусть даже не сейчас, а когда всё закончится. Актриса намерена дать опровержение и показать, откуда на самом деле взяты фото «убитой украинки». Тогда, полагает Васильева, у людей закрадутся сомнения и они будут более критично относиться к тому, что им показывают.
Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют, — заключила актриса из сериала «След».
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о фейках после событий в городе Буче под Киевом. Отмечается, что ход делу был дан по статье о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ.