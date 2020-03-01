https://static.news.ru/photo/f4ec6176-5bf9-11ea-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил мнение соотечественников, ответив на заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что Пристайко не имеет права решать за Украину и уж тем более за весь «европейский континент».

Слова министра политик расценил как «смесь цинизма, идолопоклончества перед Западом, русофобской истерии». Для миллионов украинцев День Победы — день священный, который праздновали и будут праздновать, несмотря на «все истерики», говорится в заявлении Медведчука на сайте политической платформы.

Депутат дал резкую оценку министру, отметив, что «Пристайко и свора, частью которой он является», может, и не будут праздновать 9 мая. Но украинский народ обязательно будет отмечать эту великую дату.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на территории страны 9 мая не будет праздноваться День Победы. Такова позиция руководства.