https://static.news.ru/photo/5b448ca6-6ccf-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: romanova_103/instagram.com

Застрявшие в Доминикане украинцы, которые не смогли вовремя вылететь домой из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса, выдвинули требование к президенту Владимиру Зеленскому. Они призвали украинского лидера вывезти их домой президентским бортом.

Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт, — заявили туристы.

Видеообращение они опубликовали в Instagram.

Молодые люди напомнили главе государства, что придя к власти, Зеленский обещал, что всё госимущество Украины станет доступным для общественности.

Выполните это обещание, дайте нам адекватную сумму для полёта, и мы готовы лететь домой, — заявил один из авторов обращения.

В Доминикане с утра 19 марта действует 15-дневный режим ЧС, закрыты все границы. Власти страны принимают только самолёты, которые прилетели для вывоза иностранных граждан.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, у него нет никаких симптомов, однако тест на инфекцию показал положительный результат.