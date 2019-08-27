https://static.news.ru/photo/2e76157c-5b4c-11e9-847c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тысяч человек в сутки. Ещё в марте эта цифра не превышала 11 тысяч.

В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей, — цитирует ТАСС пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.

Всего с начала 2019 года на территорию Крыма со стороны Украины въехало более 1,8 млн человек. Это соответствует показателям аналогичного периода 2018 года.

Отмечается, что за весь прошлый год в Крыму отдохнуло почти 6,8 млн туристов. Из них 1,1 млн человек (16%) въехали на полуостров через границу с Украиной.

Ранее News.ru сообщал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому предложили план признания полуострова российским. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что никаких вариантов возврата полуострова Украине нет. Он подчеркнул, что если Зеленский смирится с потерей полуострова, то Украина получит шанс нормально развиваться и стать цивилизованным, процветающим государством.