Украинцы устроили акцию против Зеленского в Лондоне

Члены украинской общины в Великобритании устроили пикет против президента Украины Владимира Зеленского. Поводом для него послужили материалы «досье Пандоры», сообщает украинское издание «Буквы».

Акция проходила на Бейкер-стрит. Протестующие собрались перед зданием, в котором, согласно «досье», украинский лидер приобрёл себе квартиру, оформив её на людей из своего окружения.

Участники пикета принесли с собой плакаты, гласившие: «Зеленский — это коррупция!» и «Продай квартиру, верни деньги!».

Один из участников акции отметил , что с приходом Зеленского ситуация с коррупцией на Украине не только не изменилась в лучшую сторону, но даже ухудшилась.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» в начале октября. В нём фигурируют более 35 бывших и действующих политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Согласно материалам, структуры украинского олигарха Игоря Коломойского перечислили порядка $40 млн на счета офшорных компаний Зеленского.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде потребовали ввести санкции против президента Украины в связи с данным разоблачением. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев, в свою очередь, предположил, что пoлитическая оппозиция Украины может попытаться добиться импичмента Зелeнского.