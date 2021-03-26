Украинцы стали лечиться от COVID-19 препаратом для скота

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что граждане страны самостоятельно лечатся от коронавируса, используя препарат для скота.
По ее словам, украинцы без помощи врачей выбрали ивермектин.
Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике, — отметила инфекционист в эфире телеканала «Украина 24».
Она назвала довольно опасным использование ветеринарного препарата, тем более, что соотечественники начинают его «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ивермектин применяют для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Людям его тоже назначают, но только перорально.
Ранее NEWS.ru сообщал, что провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве называют острый мозговой инсульт. Уточняется, что мужчина скончался на девятый день после вакцинации.