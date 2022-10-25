Украинцы попросили Зеленского перевести алфавит с кириллицы на латиницу

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жители Украины с помощью петиции обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой перевести алфавит украинского языка с кириллицы на латиницу. Соответствующая петиция появилась на сайте офиса главы государства. Авторы петиции отметили, что причин для такого перехода очень много и они очевидны, пишут «Известия».

Прошу рассмотреть возможность перехода нашего украинского алфавита на латиницу (в пределах современного английского алфавита). Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны, — сказано в тексте документа.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена президентом, она должна набрать 25 тысяч голосов в ее поддержку.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил о наличии бесполезной риторики в словах о конфликте на Украине. Так он оценил высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке. Он добавил, что имеют значение не только действия, но и слова.

Секретарь нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что русский язык необходимо полностью искоренить на территории страны. По его словам, украинцы обязательно должны знать английский язык. Кроме того, он посетовал на политических экспертов, которые выступают по телевидению и говорят на русском языке.