Украинцы получат от Саудовской Аравии помощь в размере $400 млн Саудовская Аравия дополнительно выделила украинцам $400 млн на гуманитарную помощь

Фото: Lyu Mingxiang/Xinhua/Global Look Press

Правительство Саудовской Аравии дополнительно выделит на гуманитарную помощь украинцам $400 млн. Решение правительства страны было принято после телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в МИД Саудовской Аравии.

Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере $400 млн, — говорится в сообщении.

Ранее руководство ряда стран Персидского залива — Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ — уже несколько раз выделяло средства на оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, выехавшим в страны Европы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент страны выделить новый пакет военной помощи Украине. В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы к ракетным комплексам HIMARS и артиллерийские снаряды. Также пакет помощи будет включать 5 тыс. противотанковых орудий, высокоскоростные противолокационные ракеты, более 200 средств транспорта и 2 млн патронов.