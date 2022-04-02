Украинцы побили ребёнка в Греции на акции в поддержку России

Граждане Украины во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напали на одну из машин, в которой находилась семилетняя девочка, сообщает РИА Новости. В ходе нападения ребёнок получил травму руки, отметила мать ребёнка Светлана. Несовершеннолетней оказали помощь в больнице, родители также подали заявление в полицию по факту случившегося​​​.

Моего ребёнка бил мужчина. Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: «Не трогайте ребёнка!» А мужик берёт и бьёт его палкой! Ну как это так? — рассказала Светлана.

В районе столичной площади Омония также было совершено нападений на двух греков — участников автопробега, машина которых отстала от колонны.

В американском Нью-Йорке напротив известного туристам магазина Macy’s ранее прошла акция в поддержку России, ДНР и ЛНР. Отмечается, что в митинге приняли участие неправительственные организации, в том числе «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», а также «Остановите кампанию лжи о войне». Люди с транспарантами призывали «остановить террор неонацистов на Украине». Митингующие отметили, что украинские власти не заботит судьба мирного населения страны.