Украинцы переходят на сторону России из-за бесчинств Киева The Federalist: украинские граждане переходят на сторону России из-за бесчинств Киева

Фото: Evgeniy Sosnovsky/ukrainetrek.com

Обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин заявил, что многие граждане Украины переходят на сторону России из-за репрессий киевских властей. Журналист отметил, что у руководства страны развилась настоящая шпиономания. Он привёл в пример решение президента Зеленского уволить глав службы безопасности, которое показывает степень недоверия украинского правительства к собственным гражданам.

Но то, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает, — написал Тобин.

По мнению колумниста, подобное отношение властей к собственному народу отчасти объясняет переход населения Украины на сторону России, а также помощь, которую оказывают украинцы российским военным.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков ранее заявил, что украинские вооруженные формирования в силу слабого морально-психологического состояния выходят из-под контроля Киева и отказываются воевать. Он привёл в пример отказ бойцов 100-й бригады теробороны города Луцка Волынской области участвовать в боевых действиях. Специалист назвал действия мобилизованных сил «бунтом», который свидетельствует об отчаянии людей. Он добавил, что подобные инциденты являются «серьёзным звонком» для киевских властей.