«Он клоун»: украинцы объяснили, почему Зеленскому не стоит ехать в Москву

https://static.news.ru/photo/c50904b0-a67a-11eb-94e9-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Журналисты украинского издания «Страна.ua» провели опрос на тему, стоит ли президенту страны Владимиру Зеленскому ехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москву. Многие из опрошенных считают, что украинскому лидеру не по силам договориться с главой РФ по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, поэтому ему не стоит ехать в российскую столицу.

Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это всё шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место, — написал один из жителей украинской столицы.

Другой пользователь отметил, что следует провести встречу на нейтральной территории, не в России и не в Белоруссии.

Может, в Польше? Стран есть много. В Москве Зеленскому будет сложно, психологически он не сможет, — считает украинский гражданин.

Одна из киевлянок отметила, что Зеленскому не следовало вообще баллотироваться в президенты. Она задалась вопросом, что может быть, при другом президенте Украины не было бы такой эскалации на юго-востоке страны.

20 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил провести встречу с Путиным в Донбассе. Российский лидер ответил, что украинскому президенту следует проводить переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, чтобы решить проблемы юго-востока страны, а только затем вести переговоры с лидерами третьих стран. Позже Песков заявил, что лидеры РФ и Украины могут обсудить отношения между государствами, если, конечно, их встреча состоится.