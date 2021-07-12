Студию Зеленского «Квартал 95» в Германии назвали «русским камеди-шоу»

Студия «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, заявила, что готова отменить свои выступления в Германии после того, как немецкое агентство, отвечающее за продажу билетов на мероприятие, представило их на афише как «российское комедийное шоу».

Студия опубликовала ряд сообщений на своих страницах в соцсетях, в которых потребовала от немецкой стороны извинений и внесения исправлений в афиши. Там напомнили, что «Квартал 95» была и остаётся украинской компанией.

Мы были, есть и остаёмся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может, — говорится в сообщении.

Ранее украинские власти обиделись на Литву за то, то они закупают электроэнергию из России, хотя сами раньше призывали украинцев не делать этого. Литва получает ресурс по весьма выгодной цене, упрекнул власти прибалтийской республики депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.