Украинцев призвали не ездить в Казахстан

Посольство Украины в Казахстане призвало соотечественников с 5 по 19 января 2022 года воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением в ряде районов страны чрезвычайного положения на фоне протестов. Также дипломатическое ведомство на своей странице в Facebook рекомендовало не посещать места с массовым скоплением людей.

Рекомендуем воздержаться от поездок в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, — говорится в сообщении.

Акции протеста в Казахстане вспыхнули из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Утром 5 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Временно исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Смаилов.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что казахские власти сами справятся с урегулированием сложившейся в республике ситуации. Однако в случае необходимости, по его словам, Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера.