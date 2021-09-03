Украинцев оповестили о необходимости запастись дровами

Украина в случае отсутствия подвижек в переговорах с Москвой по поставкам газа будет вынуждена топиться сеном и древесиной. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль в эфире телеканала «НАШ».

Наихудшая перспектива переговоров с Москвой может закончиться тем, что газотранспортная система на Украине встанет . Если это произойдёт, то другого варианта кроме дров у страны нет, уверен Москаль.

Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет, — подчеркнул он.

Бывший политик считает, что Украине пора бы признать тот факт, что покупать газ кроме как у России она не может.

Экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк ранее высказал жалобу о том, что газотранспортные артерии Украины по вине России становятся металлическим ломом. Бывший премьер указал на необходимость подписывать с Россией более долговременные контракты на поставки голубого топлива.