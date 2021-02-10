Украинцам в Раде предрекли судьбу подопытных кроликов

https://static.news.ru/photo/7a7c0186-6c14-11eb-bc6b-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что отказ властей от российской вакцины может привести к негативным последствиям для Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее объяснил невозможность прививать украинцев от коронавируса вакциной «Спутник V» тем, что «украинцы не кролики», чтобы на них экспериментировать. Кива в эфире телеканала «Россия-1» высказал противоположное мнение.

По его словам, в вопросе вакцинации жителей Украины от коронавируса власти руководствуются не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями.

Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать её. Мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты, — отметил Кива.

Он также не исключил, что Запад будет направлять в Киев вакцину по остаточному принципу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавирусной инфекции. В документе, опубликованном на сайте украинского кабмина, также говорится, что в стране нельзя разрабатывать или производить препараты от COVID-19 из РФ.