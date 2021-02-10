Украинцам в Раде предрекли судьбу подопытных кроликов

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что отказ властей от российской вакцины может привести к негативным последствиям для Украины.
Президент Владимир Зеленский ранее объяснил невозможность прививать украинцев от коронавируса вакциной «Спутник V» тем, что «украинцы не кролики», чтобы на них экспериментировать. Кива в эфире телеканала «Россия-1»
По его словам, в вопросе вакцинации жителей Украины от коронавируса власти руководствуются не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями.
Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать её. Мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты, — отметил Кива.
Он также не исключил, что Запад будет направлять в Киев вакцину по остаточному принципу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавирусной инфекции. В документе, опубликованном на сайте украинского кабмина, также говорится, что в стране нельзя разрабатывать или производить препараты от COVID-19 из РФ.