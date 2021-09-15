Украинцам предсказали сильное подорожание цены на газ

Украинский журналист Владимир Синельников заявил, что рост цен на газ на топливных рынках особенно сильно скажется на финансовом положении жителей Украины, так как Киев будет закупать газ у Словакии с наценкой. Своё мнение он высказал на YouTube-канале PolitWera.

Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что она будет перепродавать Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии и дороже, чем для Европейского союза в целом, — пояснил Синельников.

Он подчеркнул, что украинцы уже сейчас не справляются с растущими ценами на коммунальные платежи, переживая форменный «тарифный геноцид».

То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины, — резюмировал Синельников.

Ранее стало известно, что цена в Европе за тысячу кубометров газа составила рекордно высокие $950, однако Дмитрий Песков успокоил россиян, подчеркнув, что гражданам России не стоит беспокоиться из-за роста цен в Европе.