Украинца задержали по дороге из РФ с коллекцией оловянных солдатиков

https://static.news.ru/photo/15ee5572-4f57-11eb-b820-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Коллекцию оловянных военно-исторических миниатюр стоимостью $24 тысячи попытался вывезти украинец из России. Его задержали украинские пограничники.

Как сообщили в погранслужбе, гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину на грузовом автомобиле DAF, решил подзаработать и провезти оловянных солдатиков разных эпох. Однако коллекция не была задекларирована.

В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур производства московской студии, — цитирует сообщение пограничников РИА Новости.

Как отмечается, стоимость одной такой миниатюры в Интернете составляет около 1,5 тысячи гривен (около $53), все фигурки стоят более 700 тысяч гривен (более $24,5 тысяч). Пограничники изъяли коллекцию, а самого нарушителя украинца оштрафовали за недекларирование товаров коммерческого назначения.

Как писал NEWS.ru, в Челябинской области задержан мужчина, получивший на почте посылку из США с конфетами и ампулами для электронных сигарет. В них, по данным оперативников, содержались наркотические средства.