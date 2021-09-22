Украина ждёт от США по $1 млрд в год

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США должны финансово поддерживать Украину, давая ей по $1 млрд в год. Об этом министр иностранных дел написал в Facebook.

Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединёнными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в один миллиард долларов в год. Это должно произойти в ближайшие годы, — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Значительная часть указанной суммы, по словам Кулебы, пойдёт на сектор безопасности. Украинский министр уверен, что финансовая поддержка со стороны США в ближайшее время возрастёт до указанной суммы, так как в Конгрессе для этого есть все предпосылки.

Клуб стран, которые получают от США один миллиард и более помощи, — это клуб избранных, и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь, — заключил Кулеба.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрывать дипломатические отношения с Россией в настоящее время неразумно. Это следовало делать в 2014 году, пояснил дипломат.